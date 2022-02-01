هيفاء وهبي وعبد الباسط حمودة يتضامنان مع حمو بيكا ويوجهان رسائل له

تضامن كل من مطرب المهرجانات الشعبية عبدالباسط حمودة، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

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وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة"، أوضح عبد الباسط حمودة أن "حمو بيكا شخصية طيبة وخامة جيدة، كما أنه يستطيع تجهيزه وتعليمه خلال شهر فقط"، لافتا إلى أنه "دائما يتصل بحمو بيكا، لكنه يجد دائما هاتف بيكا مغلقا أو لا يقوم الأخير بالرد عليه".

وأشار حمودة إلى أن" لديه القدرة والتحدي على أن يقوم بتجهيز حمو بيكا، ليصبح مطربا كبيرا خلال شهر وليس مؤديا"، مضيفا: "بس بشرط أن يعطيني أذنه، أقسم بالله لهخلي حمو بيكا مطرب شعبي كبير مثل طارق الشيخ ومحمود الليثي وأحمد شيبة".

في حين رد حمو بيك بأنه سيقوم بالتواصل مع الفنان عبد الباسط حمودة، لترتيب موعد للبدء في تعليم الطرب والموسيقى والجرأة على المسرح.

كما أكد عبد الباسط حمودة أنه "يرفض إطلاق لقب "أفضل مطرب شعبي في مصر على أي شخص الآن".

من جهتها، وخلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، عبرت الفنانة هيفاء وهبي عن إعجابها بشخصية حمو بيكا، وقالت: "طالناس بتحبك يا حمو...عاوزين نشوف إصدارات جديدة من أغانيك..إنت شخص مختلف..مش عاوزاك تركز في الهجوم اللي إنت بتتعرض له..جمهورك كبير وبيحب أغانيك، لأن أغانيك حلوة"، مشيرة إلى أن "حمو بيكا ذو شخصية مرحة..بريء ودمة خفيف".

وطالبت هيفاء وهبي نقابة المهن الموسيقية المصرية بحل أزمة حمو بيكا وكذلك مؤدي المهرجانات، مؤكدة أنها تحب سماع أغاني المهرجانات الشعبية".

وأضافت: "العتاب على الكلام.. رغم حبي لسماع أغاني المهرجانات الشعبية، إلا أنني لا أستطيع غناءها لأنها مش ستايلي"، كاشفة أنها "تعيش طوال الوقت في حالة حب"، دون ذكر اسم الشخص الذي تعيش معه قصة الحب.

المصدر: "الوطن"