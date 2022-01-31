مصر.. بلاغ ضد طبيب تسبب بخطأ طبي في ملابسات شبيهة بتلك التي سبقت وفاة وائل الإبراشي

قدم المحامي المصري هاني سامح بلاغا إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بتعرّض سيدة لخطأ طبي أحدث لها عاهة مستدمية، بعد عملية تجميل علاجي.

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وأوضح المحامي سامح أن الطبيب وفقا للبلاغ ارتكب أخطاء طبية فادحة، وأخلّ بواجباته وأصول المهنة وتعامل برعونة مع الحالة الطبية بالمخالفة للأصول الطبية، واستخدم علاجات غير مرخص لها، وبالأخص دواء مجهول يسمى 1c renew غير مسجل وغير مرخص ومغشوش، والذي تسبب في تدهور الحالة.

وطالب سامح بالتحقيق مع المستشفى واتخاذ الإجراءات نحو غلقه وإلغاء تراخيصه والتحقيق مع الطبيب وإحالته إلى النيابة العامة، لإخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول ومبادئ الطب.

المصدر: القاهرة 24