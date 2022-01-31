الإمارات.. زوج يستخدم السحر للتحكم في زوجته والأخيرة تكتشف زيف هدية بقيمة مليون درهم

أقامت امرأة دعوى في محكمة أبوظبي الابتدائية بالإمارات قالت فيها إن زوجها قام بالاعتداء عليها وضربها، وتهجم عليها، بعد معرفته برغبتها فتح بلاغ ضده.

وأضافت أنه فور علمها بأن الشيك الذي قدمه لها كـ"هدية زواج" بقيمة مليون درهم لا يوجد له رصيد كاف، أخذ منها الشيك ومفاتيح سيارتها حتى يمنعها من الخروج والذهاب للشرطة.

وروت الزوجة الشاكية أنه بعد ذلك توجه إلى غرفة النوم حتى يأخذ قسطا من الراحة، نظرا للجهد الذي بذله خلال الاعتداء عليها، حينها استغلت هذا الوضع، وأغلقت باب الغرفة عليه بالمفتاح، وقامت بالاتصال بالشرطة وإبلاغها بالواقعة.

وأكدت أنها اكتشفت أن زوجها المشتكى عليه يعمل بالسحر والشعوذة، وأنه أحضر ماء وقام برشه في المنزل، ووجدت ورقة فيها طلاسم، واسمها كان مذكورا فيها.

وأفادت المحامية عبير الدهماني بأن موكلتها تعرضت لإصابات عديدة حددها التقرير الطبي، في أنها آلام في الكتف واليد وكدمات عديدة في مختلف مناطق الجسد.

وقدمت المحامية مذكرة تضمنت تقريرا صادرا من إحدى الجهات المعنية، يشير إلى أن المضبوطات (الورقة التي قدمتها موكلتها) تحتوي على طلاسم وذكر اسم الشاكية فيها، وهو نوع من أنواع الحرز والشعوذة، مبينة أن هذا الأمر يبين أن موكلتها تعرضت لممارسة مرتبطة بالسحر والشعوذة.

وسلمت المحكمة لائحة بالادعاء المدني تطالب فيها بإدانة المتهم أمام المحكمة الابتدائية ومن ثم إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية لتحديد قيمة التعويضات الواجب دفعها للشاكية.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، لافتا إلى أن الشيك المقدم، تم تقديم بلاغ بفقدانه، وأنه علم بأن الشيك المفقود في حوزة زوجته حينما ورد إليه اتصال من البنك يبلغه بقيام زوجته بتقديم الشيك.

وقال: "حينها توجهت إلى المنزل وطلبت من زوجتي إعادة الشيك إلا أنها رفضت، فقمت بضربها بوساطة حقيبتها، وسقط الشيك من الحقيبة وقمت بأخذه".

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية