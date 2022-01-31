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لا تقطع الشارع من أمام الحافلة!.. القدر يتدخل لينقذ طفلة سعودية في الثواني الأخيرة (فيديو)

مجتمع

لا تقطع الشارع من أمام الحافلة!.. القدر يتدخل لينقذ طفلة سعودية في الثواني الأخيرة (فيديو)
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نجت طفلة سعودية بمدينة الجبيل الصناعية من حادث سير كاد أن يودي بحياتها بعد نزولها من حافلة المدرسة، لتتفاجأ بسيارة تجاوزت الحافلة، وتصطدم بها من الجهة الجانبية.

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وأوضح مركز الاتصال الموحد لقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل أن الأمن الصناعي ومرور محافظة الجبيل باشرا موقع الحادث للتحقق من أسبابه ورفع تقرير بذلك، كما حضرت إدارة النقل والمعدات لمتابعة الوضع والقيام بتقييم داخلي لإجراءات السلامة وطريقة الوقوف وإنزال الطالبات.

هذا وجرى الرجوع لكاميرات المراقبة والرصد بالحافلة للاطلاع على ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن نظام المرور في السعودية ينص على أنه يتم تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال بحق من يتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، وفق "سبق".

المصدر: "سبق"

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