مواطن تونسي يدخل إضرابا عن الطعام ويهدد بالانتحار بسبب تعطل "سكانر" مستشفى

دخل مواطن تونسي في إضراب عن الطعام وامتنع عن أخذ الدواء مع التهديد بالانتحار، بسبب عدم إجراء مستشفى صورة "سكانر" وعملية تصوير مغناطيسي له، إثر تعطل الآلة والكلفة الغالية.

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وأوضح أحد المواطنين، على حسابه في "فيسبوك"، تفاصيل هذه الواقعة، وقال: "الطيب زديري مواطن تونسي أصيل ولاية القصرين، يرقد منذ فترة بالمستشفى الجهوي بالقصرين بقسم القلب والشرايين، اختار الدخول في إضراب جوع وحشي والامتناع عن أخذ الدواء مع التهديد بالانتحار، بسبب ما سماه المماطلة والتسويف من طرف أعوان و مسؤولي المستشفى المذكور، حيث أنه ومنذ عشرة أيام ينتظر القيام بسكانير وعملية تصوير مغناطيسي لكن دون جدوى، وللذكر فإن المعني غير قادر ماديا للقيام بهذه الصور بالمصحات الخاصة نظرا لغلاء التسعيرة".

وأضاف: "السكانير مكسر ولديه مدة، ويتم إرسال المرضى إلى جهات أخرى للقيام بعمليات التصوير مثل سيدي بوزيد وقفصة".

المصدر: "نسمة"