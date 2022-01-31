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مصر.. إلهام شاهين تتحدث عن فيلم يمسها وموقف لن "ترحم" فيه زوجها

مجتمع

مصر.. إلهام شاهين تتحدث عن فيلم يمسها وموقف لن
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أعربت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أملها، بأن يغير فيلم "حظر تجول" من القوانين، قائلة: "لو ابنتي تعرضت لموقف تحرش من زوجي لقتلته".

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وأوضحت خلال ندوتها بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورتين الـ47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، أن تحرش الأب بابنته أقوى من القتل.

وقالت إن فيلم حظر تجول، يمسها نفسيا، لأنها دائما ما تتأثر بدور الأم، متابعة: "دائما ما أشاهد هذا الفيلم، وأتأثر به وأبكي، وعلى الرغم من أن الفيلم كان مصنفا لفوق الـ18 سنة، لكن أتمنى الجميع أن يشاهده، حتى يتم توعية الجهور والأطفال خصوصًا".

وأضافت إلهام شاهين، أنها "كانت تعيش مع الشخصية حتى بعد انتهاء التصوير، كنت تناسيت إني اسمي إلهام، لاندماجي مع الشخصية، وحبي لها"، موضحة أن تحضير الفيلم استغرق لمدة عام، منها، ومن المخرج أمير رمسيس.

المصدر: الوطن

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