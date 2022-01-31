بالفيديو.. الملك عبد الله الثاني يرد على مهنئيه بعيده الـ60

في مقطع فيديو له، رد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على من هنأه بمناسبة عيد ميلاده الستين.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الملك عبد الله مقطع الفيديو وقال: "أبنائي وبناتي..غمرتوني بمشاعركم الصادقة، ومحبتكم وكلامكم الطيب، في عيد ميلادي".

وأضاف الملك عبد الله: "مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي".

وتابع: "أنتم مصدر العزيمة، والأمل بالنية لي، وخدمتكم هي الهدف الأسمى، يعون الله وتوفيقه، وكل الشكر والتقدير لكم جميعا".

مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي pic.twitter.com/btRRBeuLDA — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 31, 2022

المصدر: RT