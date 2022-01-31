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بالفيديو.. الملك عبد الله الثاني يرد على مهنئيه بعيده الـ60

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الملك عبد الله الثاني يرد على مهنئيه بعيده الـ60
AP Alex Brandon
الملك الأردني عبد الله الثاني
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في مقطع فيديو له، رد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على من هنأه بمناسبة عيد ميلاده الستين.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الملك عبد الله مقطع الفيديو وقال: "أبنائي وبناتي..غمرتوني بمشاعركم الصادقة، ومحبتكم وكلامكم الطيب، في عيد ميلادي".

وأضاف الملك عبد الله: "مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي".

وتابع: "أنتم مصدر العزيمة، والأمل بالنية لي، وخدمتكم هي الهدف الأسمى، يعون الله وتوفيقه، وكل الشكر والتقدير لكم جميعا".

المصدر: RT

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