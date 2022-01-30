مصر.. شابان ينقذان طفلا كاد يسقط من الطابق الثالث (فيديو)

تمكن شابان مصريان من إنقاذ طفل صغير من السقوط من الطابق الثالث لبناية في حي عين شمس.

ووثق أحد الحاضرين لحظة إنقاذ الطفل، حيث ظهر طفل صغير يتشبث بشرفة شقة في الدور الثالث فيما صعد شاب من نافذة الطابق الثاني وأمسك الطفل من قدميه بكل قوة وسحبه إلى الأسفل.

كما ظهر في الفيديو أيضا مجموعة من الشباب أسفل البناية ممسكين بغطاء سميك مترقبين سقوط الطفل لإنقاذه.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو متأثرين بالموقف البطولي للشابين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + "فيسبوك"