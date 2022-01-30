مصر.. العثور على جثث سيدة وابنتها وحفيدتها في منزلهن

عثر أهالي قرية العبيدية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط المصرية على جثة سيدة وابنتها وحفيدتها داخل منزلهن، وطفلين آخرين بحالة إعياء.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن "سبب الوفاة يرجع إلى تناول وجبة مربى جزر منتهية الصلاحية أو ربما تعرض الأسرة لتسريب غاز"، والتحقيق مستمر للكشف عن سبب الحادث.

المصدر: اليوم السابع