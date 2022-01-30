واقعة بسنت تتكرر في مصر.. فتاة تنهي حياتها جراء ابتزازها بصور خادشة لها من قبل شاب

لقيت فتاة حتفها بعدما قررت التخلص من حياتها بمحافظة الشرقية، جراء تداول صور خادشة لها من قبل أحد الحسابات على "فيسبوك" وجاء ذلك بعد أيام من واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول فتاة تبلغ من العمر 15 عاما مقيمة دائرة مركز شرطة أولاد صقر جثة هامدة وذلك إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تستخدم في حفظ حبوب الغلال "حبة الغلة السامة".

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن محافظة الغربية قد شهدت منذ أيام واقعة مشابهة، وهي قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، والتي قررت التخلص من حياتها بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية.

المصدر: "اليوم السابع"