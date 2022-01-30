متحف مصري يعرض 5 قطع فسيفساء نادرة عمرها نحو 2000 سنة (صور)

أعلن متحف الموزاييك بالإسكندرية على صفحته بموقع "فيسبوك" أن 5 قطع من الفسيفساء النادرة تتراوح أعمارها بين 15 و20 قرن، معروضة بالعديد من المتاحف داخل وخارج مصر في شهر يناير الجاري.

والقطعة الأولى عبارة عن فسيفساء تجسد فصل الشتاء، عثر عليها بفيلا بيجنور المملكة المتحدة، عمرها 18 قرنا من الزمان.

وجاءت القطعة الثانية عبارة عن فسيفساء نادرة يظهر فيها رجلان يرتديان ملابس احتفالية ويتبادلان التهنئة بالعام الجديد وإلى يسارهم مائدة ذات قاعدة بشكل تمثال صغير يعطي إيحاء بأن المائدة مليئة بكعكات صغيرة وفروع لبلاب أو ربما هدايا بمناسبة العام الجديد.

والقطعة تعد تفصيلا من أرضية تصور شهور وفصول السنة من خلال مشاهد احتفالات دينية أو نشاط يخص الشهر وتؤرخ إلى القرن الثالث الميلادي، وموجودة حاليا بمتحف سوسة الأثري في تونس.

والقطعة الثالثة عبارة عن فسيفساء أرضية من أربع لوحات الأولى تصور زجاجة خمر وكأس والثانية تصور خنزيري بريان والثالثة تصور ظبي بين شجرتين والرابعة تصور عنقود عنب، والقطعة أرضية لحجرة طعام بمنزل بالقرب من تيسدروس بتونس وتؤرخ لأواخر القرن الثاني الميلادي، معروضة حاليا بمتحف باردو بتونس وعمرها 19 قرن.

والقطعة الرابعة عبارة عن فسيفساء حائطي تصور طيور مائية وقواقع، من كنيسة سانتا ماريا تراستفيري بروما وتؤرخ إلى القرن الأول الميلادي،

والقطعة الخامسة عبارة عن فسيفساء أرضية من منزل الفاون ببومبي تؤرخ إلى العصر الروماني، معروضة بالمتحف الأثري بنابولى في إيطاليا.

المصدر: المصري اليوم