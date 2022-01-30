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مصر.. مواقع التواصل تضج بفيديو لإنقاذ كلبين من الموت بعد حبسهما على إحدى الشرفات (فيديو)

مجتمع

مصر.. مواقع التواصل تضج بفيديو لإنقاذ كلبين من الموت بعد حبسهما على إحدى الشرفات (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، مقطع فيديو لمشهد إنساني، يظهر إنقاذ كلبين من الموت، بعد أن قام صاحب المنزل بحبسهما داخل بلكونة منزله وأغلق عليهما من الخارج بدون طعام.

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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث نجح الأهالي في إنقاذ الكلبين من الموت بردا مستخدمين رافعة للوصول إلى الشرفة، وتمكنوا من إنقاذهما وإنزالهما من البلكونة وذلك بعد أسبوع كامل من حبسهما. 

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل بما قامت به مجموعة من الشباب والأهالي وأثنوا على عملهم، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "لسة الدنيا فيها خير..جدعان والله..ربنا يباركلك".

المصدر: "صدى البلد"

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