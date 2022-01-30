حمد بن جاسم يثير الجدل بفيديو يسرد فيه "معلومات تاريخية مغلوطة" (فيديو)

تعرض رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لموجة انتقادات و"سخرية"، إثر "معلومات تاريخية مغلوطة" قدمها خلال مقابلة مصورة مع صحيفة "القبس" الكويتية.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، مقطع فيديو يقول فيه حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن جماعة "أخوة من أطاع الله" هم أخوة لجماعة "الإخوان المسلمين..من وقت محمد عبد الوهاب لما بدأ مع عبد العزيز (الملك المؤسس للدولة السعودية) في إعادة تحرير المملكة".

في حين يذكر أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو رجل دين بارز، عاش ومات في القرن الثامن عشر، بينما ولد الملك المؤسس للدولة السعودية الحالية، في القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أن جماعة "إخوان من أطاع الله"، حوت قبائل البدو في السعودية، بعد أن هجروا حياة البادية واستقروا في مناطق سكنية أطلق عليها "الهجر" المستمدة من الهجرة، وقد تأسست أول هجرة في العام 1911 شمال الرياض، بينما تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، ومنها انتشرت في العديد من البلدان العربية والإسلامية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو المتداول قصير، وسياق كلام حمد بن جاسم غير واضح تمام، إذ أن الحوار غير كامل.

من جانبه، قال عبد العزيز السيف، وهو محام كويتي ومهتم بالقضايا السياسية، تعليقا على هذا المقطع: "كيف لشخصية مثل الشيخ حمد بن جاسم، وهو الذي تقلد منصب وزير خارجية قطر، أن يدلو بمعلومات خاطئة مثل هذه ! أعتقد أي شخص مهتم فقط في السياسية سيعرف أن "إخوان من طاع الله" يختلفون عن "الإخوان المسلمين"، وأن محمد بن عبدالوهاب عاش بحقبه مختلفة عن الملك عبدالعزيز ! هل أنا فاهمه غلط؟"

كيف لشخصية مثل الشيخ حمد بن جاسم

وهو الذي تقلد منصب وزير خارجية قطر



ان يدلو بمعلومات خاطئة مثل هذه !



اعتقد اي شخص مهتم فقط في السياسية

سيعرف ان اخوان من طاع الله يختلفون عن

الاخوان المسلمين،وان محمد بن عبدالوهاب

عاش بحقبه مختلفه عن الملك عبدالعزيز !



هل انا فاهمه غلط؟ pic.twitter.com/uzC84YhDFt — عبدالعزيز السيف (@A_AlSaif1) January 29, 2022

كما علق الإعلامي والكاتب السياسي الإماراتي، سليمان الهتلان، على مقطع الفيديو ساخرا وقال: "حسب كلام المؤرخ السياسي التاجر الاستراتيجي حمد بن جاسم، فقد تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعه جماعة (إخوان من طاع الله) مع الملك عبد العزيز رحمه الله لتوحيد السعودية..أقترح إنشاء كلية باسم حمد بن جاسم للجهالة التاريخية والفهلوة السياسية!"

حسب كلام المؤرخ السياسي التاجر الاستراتيجي #حمد_بن_جاسم فقد تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعه جماعة "اخوان من طاع الله" مع الملك عبدالعزيز رحمه الله لتوحيد #السعودية. أقترح إنشاء كلية بإسم حمد بن جاسم للجهالة التاريخية والفهلوة السياسية! pic.twitter.com/wDFwIlYLpb — سليمان الهتلان (@alHattlan) January 29, 2022

في حين أن المستشار الإعلامي السعودي، سلمان الشريدة، وصف حديث بن جاسم بأنه "هذيان"،معلقا على مقطع الفيديو بالقول: "حمد بن جاسم يهذي بجهل كالمعتاد.. ميثاق محمد بن عبدالوهاب مع الإمام محمد بن سعود 1744 ميلادي، وليس مع الملك عبدالعزيز الذي استعاد الرياض كانطلاقة لبداية توحيد المملكة 1902..أما تنظيم الإخوان فلا علاقة لهم بـ"إخوان من طاع الله" الذي أطلق على رجال من البادية لبداية استقرارهم الهِجر 1911".

حمد بن جاسم يهذي بجهل كالمعتاد..

ميثاق محمد بن عبدالوهاب مع الإمام محمد بن سعود 1744م، وليس مع الملك عبدالعزيز الذي استعاد الرياض كانطلاقة لبداية توحيد المملكة 1902م..

أما #تظيم_الإخوان فلا علاقة لهم بإخوان من طاع الله الذي اطلق على رجال من البادية لبداية استقرارهم الهِجر 1911م.. pic.twitter.com/TO8xXwLUFv — سلمان الشريدة (@salmanalsharedh) January 28, 2022

المصدر: RT