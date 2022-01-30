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حمد بن جاسم يثير الجدل بفيديو يسرد فيه "معلومات تاريخية مغلوطة" (فيديو)

مجتمع

حمد بن جاسم يثير الجدل بفيديو يسرد فيه
AP OSAMA FAISAL
رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
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تعرض رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لموجة انتقادات و"سخرية"، إثر "معلومات تاريخية مغلوطة" قدمها خلال مقابلة مصورة مع صحيفة "القبس" الكويتية.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، مقطع فيديو يقول فيه حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن جماعة "أخوة من أطاع الله" هم أخوة لجماعة "الإخوان المسلمين..من وقت محمد عبد الوهاب لما بدأ مع عبد العزيز (الملك المؤسس للدولة السعودية) في إعادة تحرير المملكة".

في حين يذكر أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو رجل دين بارز، عاش ومات في القرن الثامن عشر، بينما ولد الملك المؤسس للدولة السعودية الحالية، في القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أن جماعة "إخوان من أطاع الله"، حوت قبائل البدو في السعودية، بعد أن هجروا حياة البادية واستقروا في مناطق سكنية أطلق عليها "الهجر" المستمدة من الهجرة، وقد تأسست أول هجرة في العام 1911 شمال الرياض، بينما تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، ومنها انتشرت في العديد من البلدان العربية والإسلامية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو المتداول قصير، وسياق كلام حمد بن جاسم غير واضح تمام، إذ أن الحوار غير كامل.

من جانبه، قال عبد العزيز السيف، وهو محام كويتي ومهتم بالقضايا السياسية، تعليقا على هذا المقطع: "كيف لشخصية مثل الشيخ حمد بن جاسم، وهو الذي تقلد منصب وزير خارجية قطر، أن يدلو بمعلومات خاطئة مثل هذه ! أعتقد أي شخص مهتم فقط في السياسية سيعرف أن "إخوان من طاع الله" يختلفون عن "الإخوان المسلمين"، وأن محمد بن عبدالوهاب عاش بحقبه مختلفة عن الملك عبدالعزيز ! هل أنا فاهمه غلط؟"

كما علق الإعلامي والكاتب السياسي الإماراتي، سليمان الهتلان، على مقطع الفيديو ساخرا وقال: "حسب كلام المؤرخ السياسي التاجر الاستراتيجي حمد بن جاسم، فقد تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعه جماعة (إخوان من طاع الله) مع الملك عبد العزيز رحمه الله لتوحيد السعودية..أقترح إنشاء كلية باسم حمد بن جاسم للجهالة التاريخية والفهلوة السياسية!"

في حين أن المستشار الإعلامي السعودي، سلمان الشريدة، وصف حديث بن جاسم بأنه "هذيان"،معلقا على مقطع الفيديو بالقول: "حمد بن جاسم يهذي بجهل كالمعتاد.. ميثاق محمد بن عبدالوهاب مع الإمام محمد بن سعود 1744 ميلادي، وليس مع الملك عبدالعزيز الذي استعاد الرياض كانطلاقة لبداية توحيد المملكة 1902..أما تنظيم الإخوان فلا علاقة لهم بـ"إخوان من طاع الله" الذي أطلق على رجال من البادية لبداية استقرارهم الهِجر 1911".

المصدر: RT

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