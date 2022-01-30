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فيديو لأب يعذب ابنه بوحشية على خلفية الخروج بمظاهرات ضد قائد شرطة يثير ضجة كبيرة بالعراق

مجتمع

فيديو لأب يعذب ابنه بوحشية على خلفية الخروج بمظاهرات ضد قائد شرطة يثير ضجة كبيرة بالعراق
AP Hadi Mizban
صورة تعبيرية لاحتجاجات في العراق
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو لأب يعذب ابنه ويعنفه بطريقة وحشية، ما أثار غضبا واسعا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأب وهو يعلق ابنه رأسا بحبل مربوط بالسقف، ومن ثم يحلق لابنه نصف شعر رأسه، وينهال عليه بالضرب، في حين يبدأ الطفل بالصراخ ويرجوه أن يتوقف، بينما واصل الأخير تعذيبه، عبر توجيه ضربات بالسوط إلى ظهر ابنه ورجليه دون اكتراث لعويل الطفل.

وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن الأب قام بتعذيب ابنه بوحشية، على خلفية خروج الصغير في مظاهرات تطالب بإقالة قائد عمليات محافظة ذي قار. 

المصدر: RT

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