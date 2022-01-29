اليابان.. بطلة كرتون متهمة بالخروج على التقاليد الوطنية

اتهمت سلطات محافظة نيغاتا شمال غربي اليابان بطلة رسوم متحركة بالخروج على التقاليد المطبخية الوطنية المبنية على الأرز، حسبما أوردت وسائل إعلام اليوم السبت.

وانتقدت السلطات بشدة "الأنمي" الذي تأكل إحدى بطلاته وهي تلميذة مدرسة سندويشا لدى مغادرتها بيتها مستعجلة.

وجاءت هذه الانتقادات على خلفية قلق سلطات المحافظة التي تعد أكبر منتج للأرز في البلاد إزاء انتشار ثقافة "المأكولات السريعة" الأوروبية والأمريكية على حساب المأكولات القومية التقليدية المرتكزة على الأرز الذي يتراجع استهلاكه في اليابان بشكل مطرد

وطلبت حكومة المحافظة شريط كرتون بديلا تخرج بطلتها من بيتها متسرعة وفي فمها وجبة خفيفة يابانية مطبوخة على أساس الأرز، من نوع "أونيغيري" أو "موسوبي".

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"