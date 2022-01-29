الصين.. أب يحاول الانتحار بجرعة كبيرة من الأدوية لتأخر زواج ابنه

حاول أب صيني الانتحار بتناول جرعة كبيرة من الأدوية بسبب خجله من ابنه، الذي لم يتزوج بعد في سن الـ29.

وقام رجل يبلغ من العمر 55 عاما بتسليم مذكرة إلى الحراس في محطة سكة حديد شنغهاي، وقال إنه تناول جرعة زائدة من الأدوية.

ونقلت قناة KNews المحلية، عن أحد الحراس بالمحطة قوله إنه أغمي على الرجل بعد ذلك على الفور.

وكتب الرجل رسالة موجهة إلى ابنه والتي أشار فيها إلى أنه "عاش حياة العار" لأن ابنه لم يبدأ تكوين أسرة بعد.

وأضاف الأب: "الناس الذين في سنك في القرية لديهم أطفال وأحفاد بالفعل. لكنك تبلغ من العمر 29 عاما ولم تحقق شيئا".

ونجا الرجل من الحادث بعد تلقي العلاج في أحد المستشفيات الصينية، وعاد إلى حياته الطبيعية، وفق المصدر ذاته.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا ونقاشات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي بالصين حول الضغوط التي يتعرض لها الشباب الصيني بهدف الارتباط المبكر.

المصدر: KNews