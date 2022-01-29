ما الفارق الزمني بين الإصابتين؟.. الفنانة المصرية دينا تعلن إصابتها بكورونا للمرة الثانية

أعلنت الممثلة المصرية دينا يوم السبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وقالت دينا عبر "إنستغرام": "أنا إيجابي كورونا للمرة الثانية.. دعواتكم".

وسبق أن أصيبت الفنانة المصرية بالفيروس في شهر فبراير 2021، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "هي"، مع الفنانة وفاء عامر، حيث جسدت شخصية سيدة أعمال شهيرة.

المصدر: RT