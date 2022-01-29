هولندا.. مظاهرة عارمة إثر ادعاءات بالتحرش الجنسي عبر "ذا فويس"

تظاهر مئات الأشخاص في أمستردام على خلفية ادعاءات بسوء سلوك جنسي ارتبط ببرنامج مواهب تلفزيوني هولندي شهير.

ونظمت التظاهرة حركة "مي تو" (أنا أيضا) في ساحة المتاحف على خلفية تقارير حول تحرش جنسي، يتدرج من رسائل على تطبيق "واتساب" إلى ادعاءات بالاغتصاب على صلة ببرنامج "ذا فويس هولندا".

وكان البرنامج أوقف قبل أسبوعين بعدما اتهمت نساء اثنين من أعضاء لجنة التحكيم، ظهرا في البرنامج خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى عازف بيانو وقائد الفرقة الموسيقية، بالتحرش الجنسي غير اللائق وغير المرغوب فيه.

ونفى المدربان، وهما من الفنانين المشاهير في هولندا، ارتكاب أي مخالفة، بينما اعتذر قائد الفرقة الموسيقية وتنحى عن المشاركة في البرنامج.

وبينما قدم بعض النسوة شكاوى إلى سلطات إنفاذ القانون، لم يعلن الادعاء بعد عما إذا كان من المقرر توجيه اتهامات لأحد.

المصدر: "أسوشيتد برس"