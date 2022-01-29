مصر.. القضاء يصدر حكمه على محاميي كريم الهواري في قضية كاميرات "حادث الشيخ زايد"

قضت محكمة جنح الشيخ زايد بالحبس 3 سنوات لمحاميي كريم الهواري، لانتحالهما صفة قضائية ومحاولة الاستحواذ على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد المتهم فيه موكلهما.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفى المتهمان في التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات كما نفى المتهمان في التحقيقات انتحالهما صفة قضائية أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة أو إتلافها.

وكريم الهواري هو المتهم بقتل 4 طلاب جامعين عن طريق الخطأ في حادث دهس بالشيح زايد في مصر.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT