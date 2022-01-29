بطل كاراتيه وأصغر مبرمج.. شاب مصري يتحدث عن إنجازاته ودراسته ويكشف عن اسم قدوته

كشف الشاب عبد اللطيف محمد (16 عاما) من محافظة كفر الشيخ في مصر، تفاصيل تعمقه في عالم الإلكترونيات وكسبه الكثير من الأموال.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح عبد اللطيف محمد أنه "بدأ قلبه يتعلق بالكمبيوتر والتكنولوجيا في عام 2013"، مضيفا: "كنت أشطر واحد في حصة الحاسب الآلي من صغري، وحابب التكنولوجيا جدًا، وكنت عايز أعرف إزاي الفيسبوك اتعمل، وإزاي بيصمموا المواقع"، حيث أنه حرص على حضور الدروس المتخصصة لعالم الحاسب الآلي في قصر الثقافة بمركز بيلا، وهي عبارة عن دورات في أساسيات البدائيات للبرمجة.

وأكمل: "بقيت أخد كورسات أونلاين، واتعلمت أشهر لغتين برمجة من خلال الإنترنت، وأنا عندي 12 سنة، وكانوا متخصصين في تصميم المواقع".

وأشار الشاب المصري إلى أن "النقلة الكبرى في تعلقه وشغفه بالكمبيوتر، كانت عن طريق عمل والده"، متابعا: "بابا محامي وعنده أوراق وشغل كتير، فكان عاوز ينقل الشغل بتاعه على الكمبيوتر، ويخلي الجهاز ينبهه بمواعيد الجلسات"، لافتا إلى أنه "استطاع تصميم برنامج بشكل خاص لطبيعة عمل، وكان أول تطبيق أعمله في حياتي".

واستطرد: "اتعلمت الغرافيك واشتغلت أعمال حرة في التصميمات وبقيت أكسب فلوس كويسة منه".

وعن شغفه بعالم البرمجة والتكنولوجيا، وتعلم الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوت، أوضح عبد اللطيف محمد قائلا: "مشروع شغال عليه حاليا وهيكون مفاجأة إن شاء الله وهشرف به البلد"، مؤكدا أن "المشروع حاليا في مرحلة الإعداد للحصول على براءة الاختراع الخاصة بالفكرة".

وتابع: "وأنا في أولى ثانوي بدأت اتعلم، إزاي نعمل الآلة، وحاليا بتعلم إزاي أبرمج الآلة"، مشيرا إلى أنه "تم تكريمه أكثر من مرة في مدرسته وأيضا من قِبل قصر الثقافة؛ لكونه أصغر المبرمجين في مصر، وأنه يرغب بدخول كلية الهندسة قسم التكنولوجيا.

وكشف المصري أنه بطل في لعبة الكاراتيه، ويمتلك الحزام الأسود، وحاصل على المركز الأول على مستوى شرق الدلتا والمحافظة أيضا، لافتا إلى حبه للقراءة بالقول: "الحمد لله لحد دلوقتي قريت 450 كتاب، ونفسي أطور منظومة الاتصالات في مصر وقدوتي بيل غيتس".

المصدر: "الوطن"