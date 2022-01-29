"عناق طريف فوق الأرض" بين الفنان طارق العلي وحارس شخصي ضخم (فيديو)
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لقاء الفنان الكويتي طارق العلي بحارس شخصي ضخم البنية.
وأظهر المقطع المتداول الفنان طارق العلي، وهو يحاول الترحيب بحارس شخصي يرتدي بذلة سوداء، لكنه لم يستطع، ليصعد أعلى المنضدة، ورحب به واحتضنه، حيث مازحه الحارس الشخصي وحمله ورفعه عن الأرض، ليرد الفنان: "نزلوني الله يخليكم".
هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع الطريف، وعلقوا بإشارات وعبارات الضحك.
طارق العلي 🤣😂🤣🤦🏻♂️😂🤣🤦🏻♂️🤦🏻♂️😂🤣🤦🏻♂️😂🤣 pic.twitter.com/RvmS5TnT60— عبدالمحسن المعجل (@me3jely) January 28, 2022
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله احبه https://t.co/cetPUbBMxm— ابله رولا 🇸🇦🇰🇼 (@RolaTrki) January 28, 2022
المصدر: RT
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