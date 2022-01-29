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رغد صدام حسين: هذا المنشور مزيف

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رغد صدام حسين: هذا المنشور مزيف
RT twitter @RghadSaddam
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نفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صحة منشور في "فيسبوك" تم تداوله على أنه يعود لها، مؤكدة أنه لا توجد لها صفحة في "فيسبوك".

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وجاء في المنشور التي نشره حساب باسم رغد صدام حسين في "فيسبوك"، ونفته رغد، صور لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مع تعليق: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".

في حين نشرت رغد صدام حسين صورة للمنشور مع إشارة عليه بأنه مزيف وغير صحيح، وقالت في "تويتر": "منشور مزيف..لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك، وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط".

المصدر: RT

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