جريمة تكشف أخرى.. بريطاني يعترف بخطف امرأة واغتصابها سنة 2015 (فيديو)

اعترف رجل باغتصاب امرأة التقطت كاميرات المراقبة صورته وهو يحمل ضحيته وسط مدينة ليدز البريطانية، بعد مرور أكثر من ست سنوات على الجريمة.

وكانت المرأة تسير لتستقل سيارة أجرة بعد سهرة قضتها خارج منزلها عندما اقترب منها أوستن أوساياندي في شارع كيركغيت في أغسطس 2015 حيث اختطفها واغتصبها.

وكانت الشرطة قد نشرت صورا بعد الاعتداء، لكنها لم تلق القبض على المعتدي إلا بعد أن هاجم امرأة أخرى العام الماضي.

واعترف أوساياندي يوم الخميس بارتكابه جريمة الاغتصاب في المحكمة الجزائية في ليدز.

واعترف الرجل البالغ من العمر 40 عاما وهو من سكان شارع سيزنس رود في ليدز، أيضا بارتكابه جريمة اعتداء جنسي أخرى على صلة بالهجوم على امرأة ثانية في المدينة في سبتمبر الماضي.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن المتهم وضع في الحبس الاحتياطي ومن المقرر أن يحاكم في المحكمة نفسها في 23 فبراير القادم.

وفي الفيديو الذي نشرته الشرطة في العام 2015، ظهر أوساياندي وهو يقترب من امرأة ثم يمشي بجوارها في شارع بريغيتعند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت الصيفي، قبل أن يصل الاثنان إلى ميدان دورتموند حيث رفعها وحملها بين ذراعيه.

وقالت الشرطة إنه حملها بعد ذلك إلى مكان الاعتداء الذي يبعد مسافة قصيرة في شارع مارك لين.

وأكدت أنه تمت مشاهدة المتهم قبل الهجوم وهو يتسكع في مرآب للسيارات خلف فندق "مالميسون" في شارع سواينغيت، وتعتقد الشرطة أنه كان يبحث عن ضحية.

المصدر: شبكة "بي بي سي" البريطانية