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رأى فيه "دعوة للفسق وممارسة الرذيلة".. نائب مصري يوجه بيانا عاجلا لمجلس النواب حول "أصحاب ولا أعز"

مجتمع

رأى فيه
Globallookpress
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اعترض نائب مصري، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، على عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" على منصة "نتفليكس".

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وتقدم عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، النائب رياض عبدالستار، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، حنفي جبالي يعترض فيه على عرض فيلم "أصحاب ولا أعز".

وقال عبدالستار، في بيانه: "أتقدم لرئيس مجلس النوب بالبيان العاجل الآتي ضد نقيب الممثلين ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بخصوص السماح بعرض الفيلم".

رأى فيه

ورأى أن "أداء الممثلين في الفيلم دعوة صريحة للفسق والانحراف بتقديم علاقات جنسية مثلية غير شرعية تتنافى مع الشرائع السماوية والعادات والتربية الشرقية الأصيلة".

وأضاف "إن مثل هذا المحتوى يمثل دعوة للشذوذ وممارسة الرزيلة، وهو أمر غير مقبول في المجتمع المصري".

المصدر: المصري اليوم

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