الشرطة السعودية تنشر فيديو لمشهور سناب شات حقق أرباحا طائلة بالغش
نشرت السلطات السعودية، فيديو، لمنزل أحد مشاهير سناب شات، ضبطت بداخله منتجات مغشوشة لماركات فارهة، حقق من خلالها مبالغ طائلة.
وقالت وزارة التجارة السعودية، في فيديو نشرته عبر "تويتر"، إن الفرق الرقابية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والحملات الأمنية المشتركة في شرطة منطقة الرياض، داهمت شقة سكنية استخدمت لبيع وترويج منتجات مغشوشة ومقلدة، بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المختصة".
استأجر شقتين فاخرتين بشمال الرياض، ويوصل منتجاته "المغشوشة والمقلدة" بسيارات فارهة..— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 27, 2022
ومستغلاً شهرته في "سناب شات" لتحقيق أرباح طائلة..
فرقنا الرقابية تداهم المواقع المخالفة وتضبط أكثر من 200 منتج مغشوش ومقلد بقيمة 700 ألف ريال قبل عرضها للبيع. pic.twitter.com/4g2abgxnkk
وأضافت: "استغل صاحب البضائع، شهرته في الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح هائلة".
وأوضحت أنه تم استدعاء صاحب الشقة التي ضبطت المنتوجات المغشوشة فيه، لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.