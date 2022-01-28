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الشرطة السعودية تنشر فيديو لمشهور سناب شات حقق أرباحا طائلة بالغش

مجتمع

الشرطة السعودية تنشر فيديو لمشهور سناب شات حقق أرباحا طائلة بالغش
Globallookpress
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نشرت السلطات السعودية، فيديو، لمنزل أحد مشاهير سناب شات، ضبطت بداخله منتجات مغشوشة لماركات فارهة، حقق من خلالها مبالغ طائلة.

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وقالت وزارة التجارة السعودية، في فيديو نشرته عبر "تويتر"، إن الفرق الرقابية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والحملات الأمنية المشتركة في شرطة منطقة الرياض، داهمت شقة سكنية استخدمت لبيع وترويج منتجات مغشوشة ومقلدة، بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المختصة".

وأضافت: "استغل صاحب البضائع، شهرته في الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح هائلة".

وأوضحت أنه تم استدعاء صاحب الشقة التي ضبطت المنتوجات المغشوشة فيه، لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه.

المصدر: RT

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