السيسي يطمئن على صحة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، مطمئنا على صحة والده إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وتوجه أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن، بالشكر للسيسي بعد تواصله معهم للإطمئنان على صحة والده.

وقال عبر "فيسبوك": "تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الانسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلي صحته والتحدث اليه مما كان له أكبر الأثر الإيجابي علي معنوياته".

وكان أحمد أبو زهرة، أشار إلى تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد نقله إلى المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح، أن والده يعاني من مشكلة في التنفس وتم تركيب جهاز تنفس صناعي له، ولكن حالته الصحية الآن أصبحت مستقرة، مؤكدا أن الأطباء قرروا تغيير كورس العلاج الخاص به، نظرا لحدوث بعض المشكلات في التنفس.

ونشر أبو زهرة أيضا، على مواقع نتائج تحاليل فيروس كورونا الخاصة به والتي أتت إيجابية، مع ارتفاع درجة حرارته. وقال: "بقالي سنتين منتظر اليوم ده.. لا وأنا اللي كنت راجع علي فيينا علشان أخد التطعيم.. قمت واخد كورونا نفسهابس للأسف متخيلتش الحرارة توصل للدرجة دي".

المصدر: RT