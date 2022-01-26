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فنان مصري كوميدي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

مجتمع

فنان مصري كوميدي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا
Globallookpress Christian Spicker via www.imago-
العلم المصري
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أعلن الفنان المصري الشهير، بيومي فؤاد، عن إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه يعزل نفسه في الوقت الحالي.

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وخلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات"، قال بيومي فؤاد: "دعواتكم بالشفاء، أنا كورونا وعازل نفسي بقالي يومين في المكتب..دعواتكم بالشفاء..وحشتوني".

فنان مصري كوميدي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

يشار إلى أن الفنان بيومي فؤاد، يستعد لطرح فيلمه الكوميدي الجديد، الذي يحمل اسم "مهمة مش مهمة" يوم 3 فبراير بدور العرض السينمائي.

المصدر: RT

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