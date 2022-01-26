فنان مصري كوميدي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا
Globallookpress Christian Spicker via www.imago-
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أعلن الفنان المصري الشهير، بيومي فؤاد، عن إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه يعزل نفسه في الوقت الحالي.
وخلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات"، قال بيومي فؤاد: "دعواتكم بالشفاء، أنا كورونا وعازل نفسي بقالي يومين في المكتب..دعواتكم بالشفاء..وحشتوني".
يشار إلى أن الفنان بيومي فؤاد، يستعد لطرح فيلمه الكوميدي الجديد، الذي يحمل اسم "مهمة مش مهمة" يوم 3 فبراير بدور العرض السينمائي.
المصدر: RT
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