الطبابة الشرعية في سوريا توضح حقيقة وفاة فتاة "بسبب البرد" في ريف القرداحة

نفى رئيس الطبابة الشرعية في سوريا زاهر حجو صحة معلومات عن وفاة فتاة في القرداحة باللاذقية بسبب البرد في البلاد التي تعاني نقصا حادا بالطاقة، ووسائل التدفئة، وسط طقس شديد البرودة.

وحول ما انتشر عن أسباب وفاة الفتاة العشرينية، أوضح حجو في تصريح لإذاعة "شام إف إم" المحلية أن "الفحص السريري الظاهر ينفي أن تكون الوفاة بسبب البرد"، وذكر حجو أن هناك عدة أسباب خلف ذلك الاعتقاد، ومنها:

أن المتوفية عانت قبل وفاتها من ارتفاع حرارة وليس انخفاضها.

وأن لون "الزرقة الرمية هو أزرق بنفسجي خلافا للون الزرقة الذي يكون ورديا في حالات الوفاة الناتجة عن البرد.

وأضاف حجو أنه لم تُشاهد أي علامة تدل على أن الوفاة سببها البرد والتي تكون، إضافة لما ذكر، توسع في حدقات العينين وانتصاب الأشعار، وتحبب الجلد.

وقال حجو إنه عندما وصلت الفتاة تم الكشف عليها من قبل طبيب مكلف وليس طبيبا شرعيا، وقفز باستنتاجاته إلى أن تكون الوفاة بسبب البرد أحد الأسباب المؤدية للوفاة كون المتوفية كانت ترتدي لباسا خفيفا لا يتناسب مع الجو السائد.

وأشار حجو إلى أن "الطبيب الذي كشف على المتوفاة لم يجزم سبب الوفاة، وإنما تم سحب عينات للفحص السمي".

وقال حجو إن الفتاة أسعفت إلى مشفى الباسل في القرداحة وهي متوفاة، بعد أن "استيقظت والدتها على صوت "شخير" من الفتاة حيث تبين للأم وجود ترفع حروري لدى الشابة المتوفاة، وهي بعكس الحالات المشاهدة في البرد".

وحسب حجو فإن الحالة "هي حالة وفاة فجائية".

وقد تم الكشف على الجثة وسحب محتويات المعدة مع دم مركزي لنفي الأسباب السمية.

المصدر: "شام إف إم"