 
مباشر
عاجل
الأسد يصدر عفوا عاما عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي

فنان سعودي شهير يكشف أنه يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد

مجتمع

فنان سعودي شهير يكشف أنه يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد
AFP FAYEZ NURELDINE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8yd

أعلن الفنان السعودي، رابح صقر، أنه "يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد" بعد خضوعه لعمليات عدة.

إقرأ المزيد
السعودية.. مستحضرات تجميل مخلوطة بـ
السعودية.. مستحضرات تجميل مخلوطة بـ"مواد مبيدة للحشرات" (فيديو)

وعلى حسابه في "تويتر"، قال رابح صقر: "يسعد مساءكم حبايبي..هالألبوم اتفقنا مع شركة روتانا على تسويقه بطريقه مختلفة عن العادة..راح نطرح أغنيه كل شهر..أول أغنية 2-فبراير 2022..ثاني أغنية 3 مارس 2022، وهكذا".

وأضاف صقر: "حبايبي علشان ظرفي الصحي يحتم علي يكون الطرح بهذه الطريقة وأتمنى تعذروني وتقدرون وضعي..أنتم حبايبي اللي أحبكم".

وتابع: "صباح الخير..حبيت أشكر جمهوري الحبيب.. أنا أمر بمرحلة تأهيل وهذه أصعب من مرحلة العمليات..وقوفكم معي في هذه المرحلة تفيدني وتهمني لأني أمر باكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات..أتمنى أن أتخطى هالمرحلة..وقفتكم معي، ولا أحتاج الناس السلبية اللي ما يراعون ظروف الناس".

يُذكر إلى أن الفنان رابح صقر كان قد خضع قبل أيام لعملية قسطرة ثانية بالقلب، كما أعلن مسبقا ابتعاده عن الحفلات بسبب وضعه الصحي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا