فنان سعودي شهير يكشف أنه يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد

أعلن الفنان السعودي، رابح صقر، أنه "يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد" بعد خضوعه لعمليات عدة.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال رابح صقر: "يسعد مساءكم حبايبي..هالألبوم اتفقنا مع شركة روتانا على تسويقه بطريقه مختلفة عن العادة..راح نطرح أغنيه كل شهر..أول أغنية 2-فبراير 2022..ثاني أغنية 3 مارس 2022، وهكذا".

وأضاف صقر: "حبايبي علشان ظرفي الصحي يحتم علي يكون الطرح بهذه الطريقة وأتمنى تعذروني وتقدرون وضعي..أنتم حبايبي اللي أحبكم".

وتابع: "صباح الخير..حبيت أشكر جمهوري الحبيب.. أنا أمر بمرحلة تأهيل وهذه أصعب من مرحلة العمليات..وقوفكم معي في هذه المرحلة تفيدني وتهمني لأني أمر باكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات..أتمنى أن أتخطى هالمرحلة..وقفتكم معي، ولا أحتاج الناس السلبية اللي ما يراعون ظروف الناس".

يسعد مساءكم حبايبي

هالالبوم اتفقنا مع شركة روتانا على تسويق الالبوم

بطريقه مختلفه عن العاده

راح نطرح اغنيه كل شهر

اول اغنيه2-2-2022

ثاني أغنيه3-3-2022 وهكذا

🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 24, 2022

صباااح الخير🌹🌹🌹🌹

حبيت اشكر جمهوري الحبيب انا أمر بمرحلة تأهيل وهذه اصعب من مرحلة العمليات وقوفكم معي في هذه المرحله تفيدني وتهمني لاني امر بكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات

اتمنى اتخطئ هالمرحله

وقفتكم معي، ولا احتاج الناس السلبيه اللي مايراعون ظروف الناس🙏❤️🙏❤️🙏❤️ — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 25, 2022

يُذكر إلى أن الفنان رابح صقر كان قد خضع قبل أيام لعملية قسطرة ثانية بالقلب، كما أعلن مسبقا ابتعاده عن الحفلات بسبب وضعه الصحي.

المصدر: RT