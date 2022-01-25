فنان سعودي شهير يكشف أنه يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد
أعلن الفنان السعودي، رابح صقر، أنه "يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد" بعد خضوعه لعمليات عدة.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال رابح صقر: "يسعد مساءكم حبايبي..هالألبوم اتفقنا مع شركة روتانا على تسويقه بطريقه مختلفة عن العادة..راح نطرح أغنيه كل شهر..أول أغنية 2-فبراير 2022..ثاني أغنية 3 مارس 2022، وهكذا".
وأضاف صقر: "حبايبي علشان ظرفي الصحي يحتم علي يكون الطرح بهذه الطريقة وأتمنى تعذروني وتقدرون وضعي..أنتم حبايبي اللي أحبكم".
وتابع: "صباح الخير..حبيت أشكر جمهوري الحبيب.. أنا أمر بمرحلة تأهيل وهذه أصعب من مرحلة العمليات..وقوفكم معي في هذه المرحلة تفيدني وتهمني لأني أمر باكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات..أتمنى أن أتخطى هالمرحلة..وقفتكم معي، ولا أحتاج الناس السلبية اللي ما يراعون ظروف الناس".
يسعد مساءكم حبايبي— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 24, 2022
هالالبوم اتفقنا مع شركة روتانا على تسويق الالبوم
بطريقه مختلفه عن العاده
راح نطرح اغنيه كل شهر
اول اغنيه2-2-2022
ثاني أغنيه3-3-2022 وهكذا
🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏
صباااح الخير🌹🌹🌹🌹— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 25, 2022
حبيت اشكر جمهوري الحبيب انا أمر بمرحلة تأهيل وهذه اصعب من مرحلة العمليات وقوفكم معي في هذه المرحله تفيدني وتهمني لاني امر بكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات
اتمنى اتخطئ هالمرحله
وقفتكم معي، ولا احتاج الناس السلبيه اللي مايراعون ظروف الناس🙏❤️🙏❤️🙏❤️
يُذكر إلى أن الفنان رابح صقر كان قد خضع قبل أيام لعملية قسطرة ثانية بالقلب، كما أعلن مسبقا ابتعاده عن الحفلات بسبب وضعه الصحي.
المصدر: RT
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