الفنان السعودي ناصر القصبي يعلق على فيلم "أصحاب ولا أعز" ويهاجم "نتفليكس" بعبارات حادة

علق الفنان السعودي، ناصر القصبي، على فيلم "أصحاب ولا أعز" المثير للجدل، مهاجما منصة "نتفليكس" التي تعرض هذا الفيلم.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ناصر القصبي: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي..نُسخ بأكثر من لغة، وفي نسخته العربية أحدث جدلا..الفيلم لطيف في حواراته و إخراجه، إلا أنه.. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت، وصناعُه يعرفون أن هذا سيكون مثيرا و مسوقا أيضا".

وتابع القصبي: "نتفلكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية، والتنازلات تبدأ بخطوة، والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين، وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق أنساني مشروع، لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة".

١

فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغه و في نسخته العربيه أحدث جدلاً،

الفيلم لطيف في حواراته و أخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2022

٢

نيتفلكس فاسده و مفسده في تبنيها للمثليه .

والتنازلات تبدأ بخطوة

والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربيه و الخليجيه بالاربعينات و الخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمه كحق أنساني مشروع

لذا وجب التحصين

فطرتنا البشريه مهدده — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2022

المصدر: RT