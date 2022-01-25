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الفنان السعودي ناصر القصبي يعلق على فيلم "أصحاب ولا أعز" ويهاجم "نتفليكس" بعبارات حادة

مجتمع

الفنان السعودي ناصر القصبي يعلق على فيلم
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علق الفنان السعودي، ناصر القصبي، على فيلم "أصحاب ولا أعز" المثير للجدل، مهاجما منصة "نتفليكس" التي تعرض هذا الفيلم.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ناصر القصبي: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي..نُسخ بأكثر من لغة، وفي نسخته العربية أحدث جدلا..الفيلم لطيف في حواراته و إخراجه، إلا أنه.. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت، وصناعُه يعرفون أن هذا سيكون مثيرا و مسوقا أيضا".

وتابع القصبي: "نتفلكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية، والتنازلات تبدأ بخطوة، والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين، وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق أنساني مشروع، لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة".

المصدر: RT

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