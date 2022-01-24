مصر.. الجهات الأمنية تضبط مركز تجميل غير مرخص يديره منتحل صفة طبيب (صور)

تمكنت الجهات المختصة بمصر من ضبط مركز للتجميل والعلاج الطبيعي بمحافظة بني سويف، يديره شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، ما يعد انتحالا لصفة طبيب.

حيث وردت معلومات إلى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط طبي بدون ترخيص، واستخدام عقاقير وأعشاب مجهولة المصدر بمدينة بني سويف.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة العلاج الحر، ووكيل وزارة الصحة، جرى الانتقال إلى مقر البلاغ في شقة ببرج سكني بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، وتبين وجود غرفة بها سرير "ترولي" للكشف على المرضى وعمل جلسات تجميل وتغذية علاجية.

وبمناقشة مدير المركز تبين أنه خريج كلية العلوم وليس طبيبا، وبتفتيش المكان عثر على أجهزة وكمية كبيرة من المستحضرات الطبية والتجميلية مجهولة المصدر يقوم المذكور بتصنيعها وتركيبها، وإبر مستخدمة ومعدة للاستخدام مرة أخرى.

وجرى التحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المركز، فضلا عن تحرير محضر رقم 1758 جنح قسم بني سويف لسنة 2022، وتحرير محضر لصاحب المنشأة لمخالفته قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة، وعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالمركز، والتلاعب في إدعاء مزاولته مهنة طبيب.

المصدر: بوابة أخبار اليوم