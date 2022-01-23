سوريا.. فضلات قوارض "جرذان" داخل حبوب للتنحيف في اللاذقية والجهات الأمنية تتدخل

أكد مدير التجارة الداخلية باللاذقية تشميع منشأة لتصنيع الأغذية الطبيعية وخلطات للنظام الغذائي الصحي للتنحيف بالشمع الأحمر لضبط مواد منتهية الصلاحية وفضلات جرذان على الحبوب المصنعة.

وأضاف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة اللاذقية أحمد زاهرفي تصريح لـ صحيفة "الوطن" السورية، أن المنشأة تقوم بتصنيع الأغذية باستخدام حمص وذرة وشعير علفي وطحنها وتعبئتها ضمن كبسولات طبية على أنها مواد طبية علاجية.

ولفت مدير التموين إلى مصادرة الكميات المضبوطة والمواد المنتهية الصلاحية وهي 35 كيس ملح طعام و6 غالونات خل تفاح، و3 براميل قمح وكبسولات فارغة وآلة درز كهربائية وآلة جرش، مؤكدا تشميع المنشأة وإحالة المخالف موجودا إلى القضاء المختص.

المصدر: الوطن أون لاين