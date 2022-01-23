إعلامية مصرية شهيرة تبدي رغبتها في "التقاعد والتفرغ للعبادة" بعد ساعات من تعافيها من كورونا (فيديو)
facebook @BasmaWahbaOfficial
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بعد تعافيها من فيروس كورونا، كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، عن تأديتها مناسك العمرة، لافتة إلى رغبتها في "التقاعد والتفرغ للعبادة".
وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت بسمة وهبة مقطع فيديو من داخل الحرم المكي ومن أمام الكعبة المشرفة، وعلقت عليه قائلة: "استخيرك يا ربي ببيتك في التقاعد والتفرغ للعبادة ولقاء الأحبة والاهتمام بالصحة..آن الأوان أم لم يأن يا الله؟"
هذا وأعلنت الإعلامية المصرية قبل نحو 5 ساعات من هذا المنشور، عن شفائها من فيروس كورونا، حيث نشرت صورة لها من أمام الكعبة، وعلقت عليها بالقول: "الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة، وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله".
المصدر: RT
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