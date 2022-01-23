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إعلامية مصرية شهيرة تبدي رغبتها في "التقاعد والتفرغ للعبادة" بعد ساعات من تعافيها من كورونا (فيديو)

مجتمع

إعلامية مصرية شهيرة تبدي رغبتها في
facebook @BasmaWahbaOfficial
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بعد تعافيها من فيروس كورونا، كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، عن تأديتها مناسك العمرة، لافتة إلى رغبتها في "التقاعد والتفرغ للعبادة".

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وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت بسمة وهبة مقطع فيديو من داخل الحرم المكي ومن أمام الكعبة المشرفة، وعلقت عليه قائلة: "استخيرك يا ربي ببيتك في التقاعد والتفرغ للعبادة ولقاء الأحبة والاهتمام بالصحة..آن الأوان أم لم يأن يا الله؟"

هذا وأعلنت الإعلامية المصرية قبل نحو 5 ساعات من هذا المنشور، عن شفائها من فيروس كورونا، حيث نشرت صورة لها من أمام الكعبة، وعلقت عليها بالقول: "الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة، وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله".

المصدر: RT

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