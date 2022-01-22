مصر.. المؤبد لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه

قضت محكمة جنايات مدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بمصر اليوم السبت بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد عن واقعة خطف طفل وهتك عرضه بالإكراه.

إقرأ المزيد

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات لنفس المتهم عن واقعة إحرازه جوهر الحشيش المخدر وعقابه بالسجن لمدة سنة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عن واقعة إحرازه سلاح ناري بدون ترخيص.

وكان المتهم قد استوقف طفلا يبلغ 14 عاما من عمره شاهرا سلاحا أبيض (سكين) واقتاده عنوة إلى مسكنه مهددا إياه بإلحاق أذى بدني به وقام على إثر ذلك بهتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد مهددا إياه بالإيذاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت المحكمة أنه كان ذلك حال تعاطي المتهم جوهر الحشيش المخدر وإجباره المجني عليه بطريق الإكراه إلى تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وكانت النيابة العامة قد قامت بمعاينة مسكن المتهم فعثر وكيل النيابة فيه على 4 قطع من جوهر الحشيش المخدر وكذا سلاح ناري غير مرخص وفرد خرطوش عيار 12 كامل وصالح للاستعمال.

ناصر حاتم

المصدر: RT