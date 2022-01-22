الشرطة تقبض على شخص تجول عاريا في دبي مارينا (صور)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو عار تماما، يمشي في شارع عام بمنطقة دبي مارينا، ويعتدي على سائق توصيل وحارس أمن.

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وفي هذا الإطار، أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلا عن الشرطة، أنه تم "إلقاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسيا، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وأن شرطة دبي ستباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

شرطة دبي: القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 21, 2022

المصدر: RT