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أصالة تكشف عن أمنية رافقتها منذ الطفولة

الثقافة والفن

أصالة تكشف عن أمنية رافقتها منذ الطفولة
facebook @AssalaOfficial
أصالة نصري
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كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن أمنيتها منذ طفولتها، موضحة أن هذه الأمنية تتمثل بأن تغني في رأس السنة بكنيسة القيامة في القدس.

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وخلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، قالت أصالة نصري: "بحب أغني ترانيم مسيحية من طفولتي، وبتمنى أغني ترانيم في كنيسة القدس (القيامة) بفلسطين، دا يعتبر حلم من أحلامي الكبيرة، وأتمنى في كريسماس 2022 أكون هناك".

تجدر الإشارة إلى أن أصالة طرحت مؤخرا العديد من الأغاني عبر حسابها الرسمي في "يوتيوب".

المصدر: "المصري اليوم"

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