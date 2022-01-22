مصر.. حجز دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق للحكم بجلسة 25 يناير

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حجز دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 25 يناير للحكم فيها.

وقال مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، في تصريح، إن آية رشوان توفيق (ابنة الفنان) رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه الشخصي في التصرف بأمواله، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف مهران، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو "خوفه من الله واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".

وكان محامي الفنان القدير رشوان توفيق، وجه مبادرة صلح إلى ابنة الفنان آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكي".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT