"دي هتبقى ظيطة"..الفنانة مي عز الدين تدخل "تيك توك" بفيديو عن "ضرب وتسميم الزوج" (فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية، مي عز الدين، انضمامها إلى تطبيق "تيك توك"، مقدمة مقطع فيديو طريف عن "ضرب وتسميم الزوج".

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ونشرت مي عز الدين أول مقطع فيديو "تيك توك" لها على حسابها في "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "باكورة أعمالي في تيك توك..دي هتبقى ظيطة".

وبدأ مقطع فيديو بجملة "جوزك مات إزاي"، لترد الفنانة بالقول: "مسموم"، ومن ثم ويسألها المتحدث في المقطع:: "والكدمات اللي على وشه"، لتجيب قائلة: "مكانشي عايز يبلع السم"، ما أثار لتثير تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

المصدر: RT