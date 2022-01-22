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"دي هتبقى ظيطة"..الفنانة مي عز الدين تدخل "تيك توك" بفيديو عن "ضرب وتسميم الزوج" (فيديو)

مجتمع

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أعلنت الفنانة المصرية، مي عز الدين، انضمامها إلى تطبيق "تيك توك"، مقدمة مقطع فيديو طريف عن "ضرب وتسميم الزوج".

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ونشرت مي عز الدين أول مقطع فيديو "تيك توك" لها على حسابها في "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "باكورة أعمالي في تيك توك..دي هتبقى ظيطة".

وبدأ مقطع فيديو بجملة "جوزك مات إزاي"، لترد الفنانة بالقول: "مسموم"، ومن ثم ويسألها المتحدث في المقطع:: "والكدمات اللي على وشه"، لتجيب قائلة: "مكانشي عايز يبلع السم"، ما أثار  لتثير تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

المصدر: RT

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