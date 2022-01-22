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مصر.. طبيب يقتل ابنه ويطعن زوجته

مجتمع

مصر.. طبيب يقتل ابنه ويطعن زوجته
Globallookpress Islam Safwat / Source: ZUMAPRESS.com
عناصر من الأمن المصري
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تمكن الأمن المصري بمحافظة سوهاج، من القبض على طبيب اقتحم مختبر تحاليل طبية تملكه زوجته، حيث أقدم على قتل ابنه وطعن زوجته وعامل خدمات، ما أدى لإصابتهما بجروح بليغة.

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وفي التفاصيل، ذكرت الشرطة أن الطبيب اقتحم مختبر تحاليل خاص بزوجته في منطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، بسبب خلافات أسرية، واعتدى عليها بسلاح أبيض، وأثناء تدخل ابنه الذي كان رفقة والدته وعامل خدمات بالعمل، لفض المشاجرة، أصيب الابن بطعنات أدت لوفاته، فيما أصيبت الزوجة وعامل الخدمات بجروح.

وحضرت القوى الأمنية المصرية وقبضت على الطبيب بعد تلقيها بلاغا بالحادثة، بعد تحفظ أهالي المنطقة على الطبيب، كما تحفظ الأمن المصري على الأداة المستخدمة في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

المصدر: "مصراوي"

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