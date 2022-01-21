مصر.. داعية يثير الجدل بسؤال حول سيدة متزوجة من رجلين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رد مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال من أحد المتابعين.

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وقال في السؤال: "مراتي طلعت متجوزة عليا، وشغالة ممرضة، وكنت فاهم إنها بتبات في المستشفى لكن طلعت مقسمة الأسبوع بيني وبينه وإحنا الاتنين منعرفش، هو كدة جوازي منها باطل! ولا إيه الوضع؟".

ورد عطية، في إجابته على السؤال خلال بث مباشر عبر موقع "يوتيوب": "استغفر الله، إحنا عشنا وشفنا متجوزة عليا! هل ده يجوز! مراتك تجمع بينك وبين راجل تاني ومقسمة الأسبوع وأنت راضي وعارف ومطمن! الحمد لله إنك محصلكش حاجة.. الجوازة بتاعتها التانية دي هي اللي باطلة، وجوازتك إنت اللي صحيحة إذا كنت تريد الإبقاء عليها".

وتابع: "أما إذا كنت تريد أن تسرحها سراحًا جميلًا، فمن باب أولى تقطع الخبر، وتقطع الجمل بما حمل، ولا تقعد تفكر.. إديها مؤخر صداقها وسيبهاله، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

المصدر: وسائل إعلام مصرية