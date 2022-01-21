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بالفيديو.. مراسلة تتعرض للدهس أثناء بث مباشر

مجتمع

بالفيديو.. مراسلة تتعرض للدهس أثناء بث مباشر
"تويتر"
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تعرضت مراسلة محطة WSAZ الأمريكية، توري يورجي لحادث دهس بينما كانت تعد تقريرا عن انقطاع رئيسي للمياه في ولاية ويست فرجينيا.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع "تويتر"، يورجي تتعرض للدهس خلال بث مباشر، إلا أنها سرعان ما طمأنت المذيع الذي ظهرت علامات الصدمة على وجهه، أنها بخير.

يمكن سماعها تقول: "لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير... لقد صدمتني سيارة لكنني بخير، تيم".

وأضافت بعد أن عادت للوقوف: "كنت تعرضت أيضا للدهس عندما كنت في الجامعة.. نحن جميعا بخير.. هذا آخر أسبوع لي في العمل وظننت أن هكذا أمر سيحصل. لقد مر شريط حياتي أمام عيني".

هذا ونشرت تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "أشعر بالإطراء من اللطف والتمنيات الطيبة. أنا بخير. شكرا جزيلا لكم جميعا".

المصدر: RT

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