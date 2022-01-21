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بعد تنازله عن المحضر.. القضاء المصري يخلي سبيل فتاة ابتزت طبيبا بفيديو جنسي

مجتمع

بعد تنازله عن المحضر.. القضاء المصري يخلي سبيل فتاة ابتزت طبيبا بفيديو جنسي
AFP
صورة تعبيرية
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قرر القضاء المصري إخلاء سبيل فتاة متهمة بتهديد وابتزاز طبيب يحمل جنسية عربية، بفيديو جنسي يوثق علاقة غير شرعية بينهما.

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وأصدرت جهات التحقيق قرار إخلاء سبيل الفتاة، بعد أن حضر الطبيب أمام جهات التحقيق وتنازل عن المحضر بحجة أن الفتاة صغيرة ولن تكرر جريمتها مرة أخرى.

وكان قسم شرطة 6 أكتوبر تلقى بلاغا الأسبوع الماضي من طبيب بشري، اتهم فيه فتاة، 16 سنة، بابتزازه ماديا وتهديده بنشر مقاطع فيديو لعلاقة جنسية جمعت بينهما الشهر الماضي قامت بتوثيقها بهاتفها المحمول، وبالفحص والتحريات تم التأكد من صحة البلاغ، وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمة.

وكشفت التحريات، أن الطبيب اصطحب الفتاة من أحد المولات الشهيرة بمنطقة 6 أكتوبر إلى شقته ومارس معها الجنس بمقابل مادي، إلا أنها قامت بتصوير العلاقة دون علمه بهاتفها المحمول وقامت بعدها بتهديده للحصول على مقابل مادي.

المصدر: المصري اليوم

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