مصر.. زوجة الفنان أحمد السقا تثير الجدل بملابس غريبة (صورة)
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تعرضت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، لانتقادات من الجمهور بسبب ظهورها بملابس غريبة، مما جعلها تتلقى تعليقات سلبية.
وظهرت مها الصغير زوجة السقا في الصورة التي نشرتها، على حسابها بـ انستغرام مرتدية بنطلونا لونه بيج، وجاءت تعليقات الجمهور عليه كالآتي: مش كل موضة بتبقى حلوة، لبسك عجب العجايب، أنت لابسه البنطالون بالمقلوب الورا قدام صح.
المصدر: مصراوي
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