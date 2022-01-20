مصر.. زوجة الفنان أحمد السقا تثير الجدل بملابس غريبة (صورة)

تعرضت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، لانتقادات من الجمهور بسبب ظهورها بملابس غريبة، مما جعلها تتلقى تعليقات سلبية.

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وظهرت مها الصغير زوجة السقا في الصورة التي نشرتها، على حسابها بـ انستغرام مرتدية بنطلونا لونه بيج، وجاءت تعليقات الجمهور عليه كالآتي: مش كل موضة بتبقى حلوة، لبسك عجب العجايب، أنت لابسه البنطالون بالمقلوب الورا قدام صح.

المصدر: مصراوي