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استطلاع رأي: 74% من الروس يعترفون أنهم لم يغطسوا في المياه الجليدية أبدا في عيد الغطاس

مجتمع

استطلاع رأي: 74% من الروس يعترفون أنهم لم يغطسوا في المياه الجليدية أبدا في عيد الغطاس
kineshemec.ru
صورة أرشيفية
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يحتفل المسيحيون الأرثوذكس الروس كل عام من يوم 19 يناير بعيد الغطاس وذلك في ذكرى معمودية السيد المسيح في نهرِ الأردن.

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عيد الغطاس.. الغوص في المياه الجليدية

وجرت العادة أن يغطس بعضهم هذا اليوم في ثغرات معمولة في جليد الأنهر والبحيرات والبحار على الرغم من البرد الشديد والطقس القاسي.

وأطلقت صحيفة "لايف" الروسية الإلكترونية يوم 19 يناير تصويتا على قناة التليغرام لمعرفة موقف شعب روسيا من هذا التقليد القديم.

استوضحت الصحيفة ما هي النسبة المئوية للروس الذين قرروا المشاركة في استحمام عيد الغطاس العام الجاري. وشارك 475 شخصا في استطلاع  الرأي على قناة Telegram الخاصة بها،

وأظهر استطلاع الرأي أن 74٪ منهم لا يغطسون في المياه الجليدية مطلقا. وقرر 9٪ منهم تخطي التقليد. وقال 6٪ إنهم مصممون على المشاركة، إذ أنهم يمارسون هذا التقليد كل عام. وقرر 4% منهم التخلي عن ممارسته لسبب تفشي فيروس كورونا. وكاد 3٪ من المشاركين في استطلاع الرأي أن يتخذوا هذه الخطوة، و4٪ ما زالوا يفكرون.

في التعليقات على استطلاع الرأي، أشار بعض مستخدمي الإنترنت إلى الفوائد المشكوك فيها لهذا التقليد القديم.

 المصدر: لايف

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