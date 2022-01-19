مصر.. الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية نجل رجل أعمال شهير

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن مستندات رسمية لأول مرة من ملف القضية المتهم فيها كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري.

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وتكشف أوراق القضية أن دفاع المتهم كريم محمد تقي الدين زكي الهواري - 30 سنة عضو مجلس إدارة شركة هايبر العاشر للتجارة، حاول تبرئة موكله من خلال تقريرين طبيين من مستشفيين خاصين، وطبيبه الخاص المعالج.

وزعمت التقارير الطبية أن كريم الهواري، أجرى عملية جراحية يوم وقوع الحادث في 10 ديسمبر 2021، وأن مادة الكوكايين المخدر والكحول الإيثيلي اللذين جاءا في عينتي الدم والبول الخاصة بالمتهم، نتيجة هذه العملية الجراحية.

واستدعت النيابة العامة خبيرة كيميائية من مصلحة الطب الشرعي، لاستجوابها فيما جاء بالتقريرين الطبيين الصادرين من المستشفيين الخاصين، والتي جاءت أقوالها لترد على ما جاء بالتقارير الطبية وتفند الأمر، والتي سننشر تفاصيل أقوالها كاملة لاحقا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة كريم الهواري لاتهامه بإحراز جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في مصرع أربعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال لجلسة 5 فبراير للاطلاع.

المصد: القاهرة 24