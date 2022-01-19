مصر.. أحمد العوضي يفاجئ ياسمين عبد العزيز بأغنية في عيد ميلادها

فاجأ الفنان المصري أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بطرح أغنية جديدة لها بمناسبة عيد ميلادها، بصوت المطرب عمر كمال.

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وتجاوز عدد مشاهدات أغنية "بحبك" التي أهداها الفنان المصري أحمد العوضي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، بصوت المطرب عمر كمال مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من إصدار كليب الأغنية عبر موقع يوتيوب.

وتحدث الفنان أحمد العوضي، عن تصدر فيديو كليب الأغنية التي قدمها هدية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها الـ42، قائلا: "رقم 6 في التريند.. ألف شكر لكل واحد تعب في الأغنية، أخويا عمر كمال، الشاعر محمود عليان الملحن حسام سعيد شكرا أنكم ترجمتوا الفكرة بالشكل ده".

يذكر أن يوم ميلاد ياسمين عبدالعزيز، يوافق 16 يناير، لذلك قرر العوضي الاحتفال خلال حفل يضم الأصدقاء والزملاء بالوسط الفني، وتقديم الأغنية التي أعدها بالاتفاق مع الفنان عمر كمال وغناها كمال خلال الحفل.

المصدر: المصري اليوم