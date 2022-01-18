مصر.. حفيد عمر الشريف يرد على أنباء وفاته في حادث مروع
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رد حفيد الفنان المصري العالمي عمر الشريف على أنباء وفاته في حادث مروع والتي انتشرت خلال الساعات الماضية.
وكذب عمر الشريف جونيور هذه الأخبار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث نشر صورة لخبر وفاته، وسخر من مروجي الشائعات.
وكتب عمر الشريف: "كل الأخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة".
وكان حفيد عمر الشريف قد أثار جدلا واسعا في مصر بعد مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حيث تحدث عن كيفية مغادرته لمصر ورد فعل عائلته وأصدقائه في كندا على توجهه الجنسي الشاذ.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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