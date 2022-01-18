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رانيا يوسف تثير جدلا: "أبحث عن رجل يحترم رجوعي للبيت 5 الفجر يوميا" (فيديو)

مجتمع

رانيا يوسف تثير جدلا:
facebook.com @RaniaYoussefofficial
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أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن صفات الرجل الذي تبحث عنه.

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 وفي مقابلة ببرنامج "مصر جديدة"ـ أوضحت رانيا يوسف أن "من أسباب شهرتها الفنية الكبيرة التي تتمتع بها مجهودها وتفرغها التام وحبها لمهنة الفن".

وأكملت قائلة: "برجع يوميا من الشغل إلى منزلي في تمام الخامسة فجرا، وأحيانا بشتغل 3 أيام دون الرجوع للمنزل"، مضيفة: "أبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملي وعقلي وطموحي".

وعن الرجل المصري أو الشرقي، قالت رانيا يوسف: "بيتغير بعد 3 شهور من فترة الزواج، حيث يتحول ويتغير بشكل لا يمكن تصديقه"، على حد قولها.

وعما إذا كانت ستفكر في الارتباط للمرة الرابعة، أوضحت رانيا يوسف قائلة: "الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي، مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة وهو أمر طبيعي في المجتمعات العربية".

ولاقت تصريحات رانيا يوسف بعض "السخرية" في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا حيث انتقدها العديد من المتابعين.

المصدر: "مصراوي" + RT

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