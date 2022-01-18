رانيا يوسف تثير جدلا: "أبحث عن رجل يحترم رجوعي للبيت 5 الفجر يوميا" (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن صفات الرجل الذي تبحث عنه.

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وفي مقابلة ببرنامج "مصر جديدة"ـ أوضحت رانيا يوسف أن "من أسباب شهرتها الفنية الكبيرة التي تتمتع بها مجهودها وتفرغها التام وحبها لمهنة الفن".

وأكملت قائلة: "برجع يوميا من الشغل إلى منزلي في تمام الخامسة فجرا، وأحيانا بشتغل 3 أيام دون الرجوع للمنزل"، مضيفة: "أبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملي وعقلي وطموحي".

وعن الرجل المصري أو الشرقي، قالت رانيا يوسف: "بيتغير بعد 3 شهور من فترة الزواج، حيث يتحول ويتغير بشكل لا يمكن تصديقه"، على حد قولها.

وعما إذا كانت ستفكر في الارتباط للمرة الرابعة، أوضحت رانيا يوسف قائلة: "الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي، مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة وهو أمر طبيعي في المجتمعات العربية".

ولاقت تصريحات رانيا يوسف بعض "السخرية" في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا حيث انتقدها العديد من المتابعين.

تصريح رانيا يوسف



يلا وين الشباب حتى تصحيكم على صلاة الفجر 😂😂 pic.twitter.com/rz7BoHUgir — MY CINEMA 🎦😎🍿 (@mo_viess) January 18, 2022

قالت رانيا يوسف، إن طبيعة عملها تلزمها بالعودة إلى المنزل في الخامسة فجرا، كما أنها تعمل أحيانا 3 أيام متواصلة دون العودة إلى المنزل.

وأضافت في ظهورها ببرنامج «مصر جديدة» على قناة "ETC"، أنها إذا تزوجت فإنها تبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملها»

مين يطوع 😌😂😂😂 pic.twitter.com/sf68kZdlbH — 🌹🌹🌹 الحاجه سمــــــر🌹🌹🌹 (@anasamr99026225) January 18, 2022

» الاحترام حلو مفيش كلام

رانيا يوسف : ابحث عن رجل يحترم مواعيد عملى .. انا برجع 5 الفجر

- #افتكاسات ☀️ https://t.co/7IvS5RQPjJ — 🔴 مدونة افتكاسات 🔴 (@HESHAMH16075134) January 18, 2022

المصدر: "مصراوي" + RT