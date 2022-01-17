في مشهد إنساني لافت.. مواطن سعودي ينقذ كلبا من الغرق بالسيول (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "عملا إنسانيا" لمواطن سعودي أنقذ كلبا كاد يغرق في مياه السيول الجارية بأحد الأودية.

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وتداول نشطاء وصفحات مواقع التواصل هذا المقطع، وأشادوا بالعمل الإنساني الذي قام به هذا المواطن، ووثق الفيديو مشاهد تظهر رجلا يمشي ببطء باتجاه تيار المياه التي كانت تنساب بسرعة عالية، ويصل إلى كلب عالق في شجرة، كادت تسحبه المياه ويغرق بسبب شدة جريانها، وينقذه.

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مشهد مهيب يجسد معاني الرحمة والإنسانية والرفق بالحيوان..

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شاب سعودي يغامر بحياته لإنقاذ كلب من الغرق pic.twitter.com/3nHDHBXek9 — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) January 17, 2022

فيديو متداول لشاب يتمكن من انقاذ كلب من السيول بعد ان كان عالقاً تحت إحدى الاشجار pic.twitter.com/ZbXSfVyieN — لوڤن السعودية (@LovinSaudi) January 16, 2022

المصدر: RT