طيار سعودي يوضح "قانونية" واقعة هبوط طيار بالدمام في السعودية ورفضه مواصلة رحلته إلى باكستان (فيديو)

بعد رفض طيار تابع لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية السفر من الدمام إلى إسلام آباد بسبب انتهاء مواعيد عمله، أوضح طيار سعودي تفاصيل ومدى صحة هذا القرار من الطيار.

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وفي مداخلة له عبر برنامج "يا هلا" علق الكابتن طيار السابق، عبد الله الغامدي، على هذه الواقعة، لافتا إلى أن هناك لغطا في نقل الخبر، وأن الطائرة الباكستانية لم تتجاوز الأنظمة أو القوانين وأن الطيار اتبع الإجراء الصحيح لمثل هذه الحالات".

وأكمل: "الطائرة الباكستانية غادرات إسلام آباد ظهرا ووصلت الرياض الساعة 5 عصرا بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يستطيع الطيار الهبوط، وظل يدور في سماء الرياض حتى تتحسن الأحوال الجوية فلم يستطع..عاد إلى الدمام، وقرر الهبوط في الدمام والتزود بالوقود ثم اتجه بعد ذلك إلى الرياض".

وأوضح قائلا: "مدة الطيران استمرت أكثر من 11 ساعة وبالتالي فلا يستطيع العودة مرة أخرى إلى إسلام آباد لأن الوقت انتهى ودخل الطيار، في مرحلة تسمى "الإرهاق" أو "الإجهاد" وكان عليه القيام بذلك حتى لا يعرض نفسه والآخرين للخطر، مختتما بأن تصرف الطيار صحيح لكن نقل الخبر فيه شيء من اللغط".

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الكابتن طيار (عبدالله الغامدي) يكشف لياهلا تفاصيل الواقعة.. ويفجر مفاجأة: الطيار لم يرتكب أي مخالفة #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/GS9roGGphf — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 16, 2022

وتابع: "عالم الطيران عالم ببيئة منضبطة..بخضع لقوانين وأنظمة..الطيار هو المسؤول الأول عن صلاحيته وصلاحية رخصته وصلاحيته الطبية، وعن رحلته، فبالتأكيد لا يخالف الأنظمة والقوانين لأنه أول من سيسأل عنها من قبل الشركة.. الطيران له أوقات محددة للعمل والوقت..بحسب طاقم العمل".

المصدر: RT